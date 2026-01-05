Un ancien grand espoir de Genk quitte le club : direction l'Eredivisie

Un ancien grand espoir de Genk quitte le club : direction l'Eredivisie
Luca Oyen quitte Genk pour relancer sa carrière. L'ancien grand espoir tente un nouveau départ à Heerenveen, aux Pays-Bas.

Luca Oyen part en Eredivisie pour se refaire une santé. Le joueur de 22 ans quitte officiellement Genk pour rejoindre Heerenveen, un club qui a décidé de lui faire confiance malgré ses blessures.

Il faut dire que la poisse ne l’a pas lâché ces dernières années. L’ancien international espoir a été fauché par deux ruptures des ligaments croisés. Avec des genoux aussi fragiles, difficile de confirmer les espoirs placés en lui.

Oyen part avec un bilan de 83 matchs, trois buts et sept passes décisives au compteur. Heerenveen espère que ses pépins physiques sont derrière lui pour profiter de sa technique.

Sa nouvelle destination

Le championnat néerlandais est moins physique et plus ouvert qu’en Belgique. Le club compte sur lui pour apporter de la créativité dans le secteur offensif.

On lui souhaite que son corps le laisse tranquille. À lui de prouver sur le terrain maintenant. Genk lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière.

