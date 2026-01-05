Ivan Leko a dû regretter son choix : un souci de plus pour le Club de Bruges en plein stage

Mauvaise nouvelle pour Ivan Leko, Gustaf Nilsson, peu utilisé cette saison, s'est blessé à l'entraînement.

Le Club de Bruges a posé ses valises à Marbella pour son stage d’hiver. La pluie avait perturbé les premières séances d’entraînement et Ivan Leko doit faire face à de mauvaises nouvelles.

Gustaf Nilsson, qui devait profiter du voyage pour lancer sa saison, s’est blessé au mollet ce lundi d’après Het Laatste Nieuws. Cette saison, il n’a pas marqué le moindre but et n’a commencé aucun match comme titulaire.

Un flop

Le club avait beaucoup misé sur lui en juillet 2024, avec un transfert proche des 7 millions d’euros. Un investissement qui n’a pas porté ses fruits. Sa venue peut être qualifiée de flop.

Leko voulait profiter du stage pour tester d’autres options en attaque et donner du repos à ses titulaires. Sans Nilsson, il devra continuer avec les mêmes joueurs, au risque de les fatiguer.



Le prochain match est prévu jeudi 8 janvier contre Sturm Graz, en amical. Ensuite, les Brugeois affronteront Charleroi en Coupe de Belgique le 13 janvier.