La Premier League se penche sur un joueur de Zulte Waregem

Zulte Waregem pourrait perdre un joueur important cet hiver. Un club de Premier League devrait passer à l'action.

Africafoot avait annoncé il y a quelque temps que West Ham United s’intéressait à Tochukwu Nnadi. Depuis, le dossier a avancé et un départ commence à se dessiner.

Selon Het Nieuwsblad, le club anglais est intéressé par le milieu de terrain de 22 ans. Un départ cet hiver n’est pas à exclure.

Zulte Waregem réfléchit

En janvier 2024, Zulte Waregem avait déboursé 1,35 million d’euros pour recruter Nnadi en provenance de Botev Plovdiv. Actuellement, le joueur participe à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Nigeria, où il a fait ses débuts avec la sélection nationale.

Du côté de Zulte Waregem, on réfléchit à l’avenir. Le club pense à renforcer son entrejeu cet hiver et cible Dirk Asare, qui évolue à Lierse.



Âgé de 21 ans, Asare a joué 30 matchs avec Lierse. Il avait rejoint le club en 2024 après un passage à Malines, où il avait disputé deux rencontres avec l’équipe première.