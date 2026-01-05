Ivan Leko le prédit : plusieurs talents de Bruges vont finir en Premier League

Ivan Leko le sait, cet été, il va perdre plusieurs cadres de son équipe. Pour le Club de Bruges, c'est l'occasion d'encaisser de grosses sommes d'argent.

Ivan Leko a été très clair sur l’avenir de ses joueurs au micro de DAZN. Le coach sait que le Club de Bruges possède l’effectif le plus cher de Belgique et que cela attire les regards. Ses meilleurs éléments ne resteront pas longtemps.

Plusieurs joueurs sont suivis à l’étranger, comme Joel Ordonez, Joaquin Seys ou encore Raphael Onyedika. Bruges ne souhaite pas vendre cet hiver afin de ne pas affaiblir son effectif. La situation pourrait être différente l’été prochain.

Deux joueurs en particulier

Leko se montre très positif au sujet d’Ordonez et de Seys. "Je suis absolument certain qu’Ordonez et Seys joueront un jour en Premier League. S’ils restent humbles et travaillent dur, avec le potentiel qu’ils ont, ils atteindront ce niveau", a-t-il expliqué.

L’entraîneur précise sa pensée. "Et par là, j’entends le milieu de tableau, voire juste au-dessus." Pas forcément un Liverpool ou Manchester City, par exemple.



Leko a aussi parlé de Konstantinos Karetsas, le jeune talent de Genk. "Il a quelque chose de spécial. C’est un artiste. Il marque et fait des passes décisives. Les gauchers ont toujours quelque chose en plus. C’est le genre de joueur qu’on adore regarder."