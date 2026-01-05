Le Standard récupère un jeune talent, dont le prêt s'achève plus tôt que prévu

On savait déjà que sauf surprise, le prêt de Yann Gboua au Lierse ne se prolongerait pas en seconde partie de saison. C'est désormais officiel.

La nouvelle datait en réalité d'avant Noël : Yann Gboua (17 ans) n'allait pas aller au terme de son prêt du côté du SK Lierse. L'été dernier, le jeune talent de l'académie liégeoise était envoyé chez les Pallieters où il a disputé 13 matchs sans marquer de but en Challenger Pro League.

On croit cependant fermement en son talent au Standard, et Vincent Euvrard a donc décidé de l'emmener en stage cet hiver à Lagos. Mais le Lierse n'avait toujours pas officialisé le départ de Gboua, qui était en théorie prêté jusqu'au terme de la saison.

Yann Gboua ira d'abord en D1 ACFF

C'est désormais annoncé : l'attaquant liégeois quitte la Chaussée du Lisp et retourne à Sclessin. Il y a de fortes chances qu'il renforce initialement le groupe du SL16, en D1 ACFF, avant de recevoir potentiellement sa chance en équipe A.

Du côté du Lierse, Yann Gboua s'est surtout signalé en Coupe de Belgique avec une très belle performance en Coupe contre Merelbeke (un but, un assist). La saison passée, malgré son tout jeune âge, il avait épaté avec le SL16, inscrivant 7 buts en 16 matchs.





Gboua est considéré comme le joueur le plus rapide de l'académie du Standard en termes de vitesse pure, une qualité à laquelle devra s'ajouter dans les mois à venir une meilleure lecture du jeu pour atteindre le niveau requis.