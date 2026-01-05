Silvio Proto présente la prochaine pépite de Neerpede : "Mais il a encore des progrès à faire"

Silvio Proto présente la prochaine pépite de Neerpede : "Mais il a encore des progrès à faire"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Besnik Hasi a emmené un grand talent en stage : Mattis Seghers, 16 ans, gardien de but. L'un des premiers joueurs chaperonnés par Silvio Proto, coordinateur des gardiens du RSCA.

Mattis Seghers n'a que 16 ans, et s'il a déjà eu l'opportunité de prendre place sur le banc en Challenger Pro League, il est actuellement le gardien titulaire des U18 Elite 1 du RSC Anderlecht. Mais Seghers a récemment signé un contrat professionnel jusqu'en 2028, et le Sporting croit énormément en lui.

C'était toutefois une petite surprise que Besnik Hasi emmène le tout jeune Seghers avec lui en stage dans le sud de l'Espagne dès cet hiver. Silvio Proto, coordinateur des gardiens du RSCA, le lui a conseillé, comme il l'a expliqué dans le Nieuwsblad.

Seghers, le futur d'Anderlecht entre les perches ? 

"Besnik voulait un gardien supplémentaire pour le stage, je lui ai donc recommandé Mattis", explique Proto. "Il a toutes les qualités d'un gardien moderne : d'excellents réflexes, un bon jeu au pied. Il est très grand, très large, on lui donnerait déjà 22 ans". 

Il ne faudra donc a priori pas longtemps avant que Mattis Seghers intègre pour de bon le noyau U23, et devienne le symbole de la réussite du "Projet Proto", dont le but est clair : redresser la formation des gardiens à Neerpede, où Bart Verbruggen faisait plutôt figure d'exception que de règle. 


"Ce sera à moi de déterminer quand Mattis sera prêt. Il a encore beaucoup de progrès à faire", précise Silvio Proto. "Il faut aussi parfois le retenir un peu, sinon il s'entraînerait de 6h du matin au lendemain". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
RSCA Futures
Mattis Seghers

Plus de news

Quand l'ADN ne suffit pas : l'échec de Cedric Hatenboer, signe d'un Anderlecht "made in Hasi"

Quand l'ADN ne suffit pas : l'échec de Cedric Hatenboer, signe d'un Anderlecht "made in Hasi"

14:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Gboua - Hadj Moussa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Gboua - Hadj Moussa

16:30
Six mois puis s'en va : une légende de Pro League donne sa version des faits

Six mois puis s'en va : une légende de Pro League donne sa version des faits

17:00
Un Diable Rouge n'écarte pas un départ cet hiver : "J'ai besoin de temps de jeu"

Un Diable Rouge n'écarte pas un départ cet hiver : "J'ai besoin de temps de jeu"

16:30
Le Standard récupère un jeune talent, dont le prêt s'achève plus tôt que prévu

Le Standard récupère un jeune talent, dont le prêt s'achève plus tôt que prévu

16:30
"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

15:30
Anderlecht mise sur un joueur de 16 ans pour un poste qui pourrait bientôt devenir problématique

Anderlecht mise sur un joueur de 16 ans pour un poste qui pourrait bientôt devenir problématique

11:20
En Challenger Pro League il y a deux ans, et bientôt transféré pour 25 millions d'euros ?

En Challenger Pro League il y a deux ans, et bientôt transféré pour 25 millions d'euros ?

16:00
C'est officiel : le premier transfert de l'ère Renard à Anderlecht rentre au pays

C'est officiel : le premier transfert de l'ère Renard à Anderlecht rentre au pays

13:30
Kompany va lui taper sur les doigts : la pépite du Bayern se met ses supporters à dos

Kompany va lui taper sur les doigts : la pépite du Bayern se met ses supporters à dos

15:00
Un ancien coach du Standard va arrêter sa carrière en fin de saison

Un ancien coach du Standard va arrêter sa carrière en fin de saison

14:20
Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

14:00
Après Chelsea, Manchester United : Senne Lammens se retrouve sans coach

Après Chelsea, Manchester United : Senne Lammens se retrouve sans coach

13:00
Luke Littler reçoit les félicitations d'un Diable Rouge : "Il m'a dit que j'avais fait du bon travail"

Luke Littler reçoit les félicitations d'un Diable Rouge : "Il m'a dit que j'avais fait du bon travail"

12:40
Arrivé à Wolfsburg en provenance de Bruges pour 14 M€, Andreas Skov Olsen pourrait déjà s'en aller

Arrivé à Wolfsburg en provenance de Bruges pour 14 M€, Andreas Skov Olsen pourrait déjà s'en aller

12:20
Voici pourquoi le Club de Bruges peut se frotter les mains grâce aux performances d'Igor Thiago

Voici pourquoi le Club de Bruges peut se frotter les mains grâce aux performances d'Igor Thiago

12:00
Qui est Belmin Dizdarevic, le gardien parti en stage avec le Standard ?

Qui est Belmin Dizdarevic, le gardien parti en stage avec le Standard ?

11:40
Mauvaise expérience : un jeune crack belge voit son prêt écourté...

Mauvaise expérience : un jeune crack belge voit son prêt écourté...

11:00
"J'ai eu des occasions" : Thomas Meunier raconte pourquoi il n'a jamais joué en Angleterre

"J'ai eu des occasions" : Thomas Meunier raconte pourquoi il n'a jamais joué en Angleterre

10:30
"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

"J'espère jouer dans un championnat du Top 5" : Yacine Titraoui ambitieux pour son avenir

09:30
Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

Alors que la Coupe du monde approche, un pays africain limoge son entraîneur

10:00
Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

Mergim Vojvoda interrogé à propos d'un retour à Sclessin : "Moi, mon rêve, c'est plutôt ça"

09:00
"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

"C'est à cause de ça qu'on a payé cash" : Hugo Broos très clair sur ce qui a fait la différence contre le Cameroun

08:30
Le RWDM obligé de prendre une grande décision

Le RWDM obligé de prendre une grande décision

07:20
Un cadre du Bayern proche de prendre une grande décision ? Vincent Kompany prêt à se réjouir ?

Un cadre du Bayern proche de prendre une grande décision ? Vincent Kompany prêt à se réjouir ?

08:00
Un cadre du KRC Genk vers un départ cet hiver ?

Un cadre du KRC Genk vers un départ cet hiver ?

07:40
Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"

Le coach d'Arthur Vermeeren est furieux : "Je l'ai convoqué dans mon bureau samedi"

07:00
Le PSG bat le Paris FC pour le premier duel entre les deux équipes en Ligue 1 depuis 47 ans

Le PSG bat le Paris FC pour le premier duel entre les deux équipes en Ligue 1 depuis 47 ans

06:30
Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

Le départ de Dante Vanzeir se précise encore un peu plus

23:00
Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

Anderlecht envisagerait de faire revenir l'une des pépites de Neerpede

21:00
4
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Duranville - Tzolis

21:00
Enfin la lumière au bout du tunnel pour Landry Dimata ?

Enfin la lumière au bout du tunnel pour Landry Dimata ?

22:40
Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

Le rêve s'achève pour Hugo Broos qui dit adieu à la CAN

22:20
Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

Un tournant dans la course au titre ? Manchester City et Doku accrochés en dernière minute par Chelsea

22:00
Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

Tom Saintfiet ne manque pas d'ambition : "On veut la finale"

21:41
Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

Une minute et puis s'en va : Charleroi laisse filer une recrue, et c'était prévu

20:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 20
RFC Seraing RFC Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Courtrai KV Courtrai
FC Liège FC Liège 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
Beerschot Beerschot 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved