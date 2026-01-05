Silvio Proto présente la prochaine pépite de Neerpede : "Mais il a encore des progrès à faire"

Besnik Hasi a emmené un grand talent en stage : Mattis Seghers, 16 ans, gardien de but. L'un des premiers joueurs chaperonnés par Silvio Proto, coordinateur des gardiens du RSCA.

Mattis Seghers n'a que 16 ans, et s'il a déjà eu l'opportunité de prendre place sur le banc en Challenger Pro League, il est actuellement le gardien titulaire des U18 Elite 1 du RSC Anderlecht. Mais Seghers a récemment signé un contrat professionnel jusqu'en 2028, et le Sporting croit énormément en lui.

C'était toutefois une petite surprise que Besnik Hasi emmène le tout jeune Seghers avec lui en stage dans le sud de l'Espagne dès cet hiver. Silvio Proto, coordinateur des gardiens du RSCA, le lui a conseillé, comme il l'a expliqué dans le Nieuwsblad.

Seghers, le futur d'Anderlecht entre les perches ?

"Besnik voulait un gardien supplémentaire pour le stage, je lui ai donc recommandé Mattis", explique Proto. "Il a toutes les qualités d'un gardien moderne : d'excellents réflexes, un bon jeu au pied. Il est très grand, très large, on lui donnerait déjà 22 ans".

Il ne faudra donc a priori pas longtemps avant que Mattis Seghers intègre pour de bon le noyau U23, et devienne le symbole de la réussite du "Projet Proto", dont le but est clair : redresser la formation des gardiens à Neerpede, où Bart Verbruggen faisait plutôt figure d'exception que de règle.



"Ce sera à moi de déterminer quand Mattis sera prêt. Il a encore beaucoup de progrès à faire", précise Silvio Proto. "Il faut aussi parfois le retenir un peu, sinon il s'entraînerait de 6h du matin au lendemain".