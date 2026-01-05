Gratuits dans 6 mois, bon marché cet hiver ? De grands noms sont bientôt libres en Pro League

Le 30 juin prochain, un nombre assez impressionnant de joueurs arrivera en fin de contrat. Et certains n'auront certainement pas de mal à trouver preneur... peut-être dès cet hiver à prix réduit.

Union Saint-Gilloise

On sait que l'USG ne propose que rarement des augmentations salariales à ses joueurs, ce qui peut compliquer les négociations de prolongation. Mais parmi les cadres, seul Christian Burgess sera libre dans 6 mois. Un départ cet hiver paraît peu plausible.

Sofiane Boufal et Jens Teunckens sont eux aussi en fin de contrat, tandis que Guillaume François pourrait bien arrêter en juin prochain.

Club de Bruges

Les Blauw & Zwart ont été prévoyants : aucun titulaire n'arrive en fin de contrat. Il faudra cependant chercher des gardiens de but, car Simon Mignolet et Dani Van den Heuvel seront libres en juin : pour le premier, les discussions semblent au point mort, après de fiers services rendus. La retraite en vue ?

STVV

Du côté du Stayen, il y aura un peu plus de travail : Ryotaro Ito, l'une des sensations de la saison, sera libre dans 6 mois et constituerait une grosse perte sur le plan sportif mais aussi financier s'il venait à partir gratuitement. Même chose pour Robert Van Wesemael, titulaire important et très convoité.





Simen Juklerod et Wolke Janssens arriveront également en fin de contrat sans qu'on sache vraiment s'ils pourraient prolonger d'ici là, tandis que le vétéran Jo Coppens (35 ans), gardien réserviste, pourrait être laissé libre.

RSC Anderlecht

C'est l'un des grands chantiers d'Olivier Renard. Thorgan Hazard est LE joueur à prolonger, et cela devrait se faire. En ce qui concerne Yari Verschaeren, on se dirige soit vers un départ à prix bradé cet hiver, soit un départ gratuit dans 6 mois qui serait une petite catastrophe au vu du parcours du joueur.

Marco Kana arrive lui aussi en fin de contrat mais comme pour Hazard, un accord devrait être trouvé. Mats Rits et Joachim Imbrechts, eux, devraient être laissés libres sans regrets, surtout dans le cas du premier vu son salaire.

KV Malines

Deux joueurs seront à saisir dans 6 mois à Malines si rien ne change : Kerim Mrabti et surtout le jeune talent et titulaire en défense central Redouane Halhal (22 ans). Il est évalué à 2 millions d'euros et serait donc une grosse perte.

Mory Konaté, pilier de l'entrejeu, est également libre dans 6 mois et serait une pioche très intéressante pour beaucoup de clubs. Enfin, on ignore ce que fera le Kavé concernant Hassane Bandé, très apprécié du public mais qui revient de loin, et le jeune Massimo Decoen, qui n'a pas de temps de jeu.

Standard

Hakim Sahabo et Léandre Kuavita arriveront en fin de contrat : que va faire le club à leur sujet ? Le premier ne convainc pas, le deuxième est un joueur d'effectif.

Souleyman Doumbia ne prolongera pas, mais Alessandro Calut est un autre enfant du club qui pourrait s'en aller... tout comme Boli Bolingoli : trois arrières gauches de moins, cela ferait beaucoup. Enfin, Matteo Godfroid arrive lui aussi en fin de contrat : le n°3 des Rouches n'a pas été emmené au stage, un message probablement clair.

Antwerp

Disons-le brièvement : presque tout l'Antwerp est libre dans 6 mois, et Marc Overmars a du travail s'il veut éviter un véritable exode (ou éviter des pertes financières lourdes). Zeno Van den Bosch, Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Kiki Kouyaté, Dennis Praet, Glenn Bijl, Anthony Valencia, Kobe Corbanie, Christopher Scott, Yannick Thoelen, Björn Engels (eh oui...), Yannick Devalckeneer : reprenez votre souffle. Les clubs intéressés n'auront qu'à se servir...

La Gantoise

Un seul poste concerné à Gand : la défense centrale, avec les fins de contrat à venir de Bram Lagae, Stefan Mitrovic et Matties Volckaert. Aucun n'a de temps de jeu cette saison, mais Lagae est assez bien coté et était entouré de promesses : un club en profitera-t-il ?

KRC Genk

Le public pourrait bien perdre l'un de ses chouchous cet hiver : Patrik Hrosovsky arrive en fin de contrat, et Genk est prêt à s'en séparer pour éviter un départ gratuit. Ce sera peut-être la même chose pour Joris Kayembe. Brent Stevens, jeune gardien, est le troisième joueur en fin de contrat à Genk.

KVC Westerlo

Il y a aussi du pain sur la planche en Campine. Griffin Yow, on le sait, étudie ses options, qui sont nombreuses dès cet hiver, notamment en D1A. Mais Thomas van den Keybus, Kyan Vaesen, Allahyar Sayyadmanesh, Serhyy Sydorchuk, Mathias Fixelles, Jan Bernat, Fernand Goure, Bakary Haidara, Roman Neüstadter et Koen Van Langendonck seront également libres dans 6 mois, et donc à saisir dès cet hiver !

Sporting Charleroi

Le RCSC disposerait d'une option d'un an pour prolonger Parfait Guiagon, et il faudra rapidement se décider car un départ dès cet hiver compliquerait bien la tâche des Zèbres en seconde partie de saison. Isaac Mbenza et Massamba Sow sont également en fin de contrat dans 6 mois et ne devraient pas être retenus.

Reste à voir ce que le club fera avec les jeunes Raymond Asante, Robin Denuit, Quentin Benaets et Nicolas Closset, tous libres dans six mois et qui jouent peu.

Zulte Waregem

Stavros Gabriel ne convainc pas et est libre dans 6 mois : si le club veut en tirer quelque chose, c'est maintenant. Alioune Ndour et Atli Bakarson seront également libres, tout comme Louis Bostyn. Le cas qui pose question est bien sûr celui de Jelle Vossen, lui aussi en fin de contrat : on imagine mal une prolongation vu sa situation et son âge, et la fin de carrière pourrait bien se profiler...

OHL

Il y a probablement une bonne affaire avec Sory Kaba, l'attaquant de pointe d'OHL, libre dans 6 mois et que le club peut difficilement laisser filer gratuitement. Mais OHL disposerait d'une option, selon Transfermarkt, qu'on imagine mal ne pas être activée.

Ce n'est pas le seul cadre que Louvain doit prolonger d'urgence : Youssef Maziz et Mathieu Maertens seront gratuits dans 6 mois, tout comme Oscar Gil, Maxence Prévot et le héros du maintien il y a quelques années, Nachon Nsingi !

RAAL

On s'attend à voir la RAAL annoncer quelques prolongations cet hiver. Maxime Pau et Sami Lahssaini, par exemple, sont libres dans 6 mois et indispensables aux Loups, tout comme le duo Maxence Maisonneuve-Wagane Faye. C'est l'un des gros défis de Nicolas Frutos cet hiver.

Cercle de Bruges

Si rien ne change, Edgaras Utkus et Warleson seront libres dans 6 mois, et ce serait une belle perte pour les Groen & Zwart au vu de leur valeur estimée entre 1 et 2 millions d'euros. Reste à voir ce que le Cercle fera avec le vétéran et capitaine Hannes Van der Bruggen, dont on imagine qu'il prolongera, et le jeune Nils De Wilde qui peine à s'imposer.

Dender

L'affaire à saisir chez la lanterne rouge est bien sûr Bruny Nsimba, mais de nombreux joueurs seront libres dans 6 mois et sont probablements hésitants à prolonger vu la situation compliquée. Citons ainsi Nathan Rodes, Kobe Cools, David Hrncar, Ragnar Oratmangoen, Moise Dion, Bryan Gonçalves, Guillaume Dietsch, Jordan Kadiri et Desmond Acquah.