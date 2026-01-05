OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise se sépare d'un attaquant qui valait 18 millions d'euros

L'Union Saint-Gilloise et Sofiane Boufal mettent fin à leur collaboration après plusieurs mois d'incertitude. Le Marocain jouait de moins en moins.

L’Union Saint-Gilloise avait officialisé l’arrivée de Sofiane Boufal en septembre 2024. Le Marocain disposait d’une belle expérience, avec des passages en Ligue 1, Ligue 2, Liga et Premier League.

En 2016, Lille l’avait vendu à Southampton pour 18,7 millions d'euros. Ces derniers mois, son temps de jeu a fortement diminué. Aucune titularisation cette saison.

Fin de contrat

Ces dernières semaines, Boufal était absent. Le club évoquait des "raisons privées", sans plus de précisions de la part de David Hubert. Depuis, une décision est tombée.

"L'Union Saint-Gilloise et Sofiane Boufal ont décidé, d'un accord commun, de mettre fin au contrat qui les liait jusqu'en juin 2026. Boufal est libre de tout engagement", a communiqué le club.



Les raisons de son départ ne sont pas claires, même si son apport sportif a déçu. Il aura joué 40 matchs, pour six passes décisives et aucun but.