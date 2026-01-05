La Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas ? Le casse-tête d'un espoir de Bruges pour sa sélection

Samuel Gomez Van Hoogen fait partie des jeunes talents emmenés par le Club de Bruges en stage à Marbella.

Son parcours est assez atypique. Gomez Van Hoogen est né à Wilrijk d’un père espagnol et d’une mère néerlandaise. Il possède trois nationalités. Le football est une histoire de famille chez lui : son oncle a joué au plus haut niveau à Berchem et son grand-père était gardien de but pour le club espagnol Levante.

Le Club de Bruges est allé le chercher l’été dernier au PSV Eindhoven, où il jouait depuis son plus jeune âge. À l’époque, il avait choisi le PSV plutôt qu’Anderlecht, mais c’est via Bruges qu’il veut percer. Il évolue comme arrière gauche, mais peut aussi dépanner en défense centrale.

La Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne se l’arrachent

Van Hoogen a intégré le noyau A cet été et s’est entraîné avec l’équipe première durant toute la première partie de saison. Il a fait ses débuts avec Bruges contre Alost en Coupe de Belgique. Selon Het Laatste Nieuws, c’est un garçon calme, avide d’apprendre et qui dégage un certain leadership.

On le compare à des profils comme Maxim De Cuyper, Kyriani Sabbe ou Joaquin Seys. Le club apprécie sa qualité technique, son sens du placement et son attachement au projet.



Son profil attire aussi l’attention au niveau international. International chez les jeunes en Belgique, il est suivi de près par les Pays-Bas et l’Espagne. La fédération espagnole a déjà pris contact avec lui.