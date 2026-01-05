Julien Duranville, victime d'un très mauvais choix (et des besoins financiers d'Anderlecht)

La situation de Julien Duranville aurait-elle pu être évitée ? Probablement... s'il n'avait pas signé au Borussia Dortmund à l'âge de 16 ans.

On pensait que c'était la nouvelle folie sortie de Neerpede, le nouveau Jérémy Doku - alors que ce dernier n'avait pas encore montré un dixième de son talent à Manchester City. Julien Duranville, pour beaucoup, c'était même plus fort que Doku : tout aussi rapide mais bien plus fin techniquement, imprévisible, inarrêtable.

Suiveur d'Anderlecht à l'époque, c'était notre avis : certes, Doku, c'était un régal, et on savait bien qu'Anderlecht ne serait que le point de départ d'une superbe carrière. Mais il y avait quelque chose de spécial chez "Juju l'éclair", qui paraissait bel et bien encore supérieur à son prédécesseur.

Anderlecht ne pouvait pas refuser l'offre de Dortmund...

Mais si notre oeil profane le voyait, cela n'avait naturellement pas échappé aux recruteurs des plus grands clubs, et le Borussia Dortmund a donc dégainé le premier. Le RSC Anderlecht, de son côté, est mis dos au mur par le montant : 8,5 millions, assortis de 3 millions de bonus divers... alors que Duranville arrive en fin de contrat.

Car le départ précoce, après onze matchs (!) en équipe A, de Julien Duranville devait autant à la situation financière du RSCA, rendant une telle offre impossible à refuser, qu'à l'attitude de son entourage à l'époque. Les agents du joueur l'ont poussé à refuser une prolongation de contrat et Anderlecht ne pouvait alors que le laisser filer, au risque qu'il s'en aille gratuitement.



Bien sûr, on peut mettre cet échec sur la pile des nombreuses situations contractuelles mal gérées par les directions successives du Sporting depuis plusieurs années maintenant (pensons à Verschaeren et Stroeykens en ce moment même). Jamais les Mauves n'auraient dû se retrouver dans une telle situation, et jamais Duranville n'aurait dû quitter le cocon à ce moment de sa carrière.

... mais Duranville aurait dû

Physiquement comme psychologiquement, Julien Duranville ne semblait en effet pas prêt pour ce grand saut. À 16 ans seulement, il avait besoin d'une saison de plus au moins pour s'épanouir, mûrir - et ses agents de l'époque auraient dû le comprendre. Que valent 8,5 millions si tôt si la carrière du ket est dans l'impasse à 19 ans ?

Car c'est dans l'impasse que Duranville, après des années de blessures et de rechute, semble se trouver. Au point où un retour à Anderlecht est même évoqué, sans que ce soit la seule piste plausible. Ce serait un aveu d'échec. "Juju", lui, a depuis changé d'entourage : souhaitons-lui de faire le bon choix cet hiver, afin d'enfin lancer une carrière qui devrait déjà être au sommet aujourd'hui...