"Personne ne vaut autant en Belgique" : Hein Vanhaezebrouck démonte un joueur du Club de Bruges

Pour Hein Vanhaezebrouck, Joel Ordonez ne vaut pas 50 millions d'euros et n'est pas prêt pour un club comme Liverpool.

La rumeur avait enflammé le mercato belge. Ces derniers jours, on parlait d’une offre de 50 millions d’euros de Liverpool pour Joel Ordonez. Une information qui a circulé rapidement, avant d’être démentie.

Selon des sources proches du club anglais, Liverpool n’a jamais envisagé de le recruter cet hiver. Ordonez est suivi, comme beaucoup d’autres joueurs, mais sans plus. Les Reds regardent ailleurs et n’ont pas prévu de dépenser autant pour lui.

Le Club de Bruges n'était pas vendeur dans tous les cas. Perdre un joueur important en plein milieu de la saison affaiblirait trop l’équipe. Le dossier n'était pas ouvert.

Trop tôt pour Ordonez

Cette rumeur n’a pas convaincu Hein Vanhaezebrouck. Sur Play Sports, il a été très direct. Pour lui, un tel montant ne correspond pas à la réalité du football belge.

"Si Bruges peut toucher 49 millions pour Ordonez, il doit vendre sans hésiter", a-t-il lancé. "Personne ne vaut autant en Belgique. Ordonez n’est pas prêt pour un club de ce niveau. Il a besoin d’être encadré."