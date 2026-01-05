Anderlecht prêt à sauter sur l'occasion ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

Muzamel Rahmat
Anderlecht prêt à sauter sur l'occasion ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

D'abord gêné par les blessures puis le manque de temps de jeu, Julien Duranville ne se retrouve plus à Dortmund.

Julien Duranville avait quitté Anderlecht pour le Borussia Dortmund en janvier 2023. Depuis son arrivée en Allemagne, il a très souvent été freiné par les blessures. Les changements d’entraîneurs ne l’ont pas aidé.

Beaucoup le voyaient devenir une future star, mais le Diablotin ne s’est pas imposé. Cette saison, il n’a pas joué la moindre minute avec l’équipe première.

Un prêt se profile pour Duranville

Il est très probable que l’ailier de 19 ans rejoigne un autre club cet hiver, sous forme de prêt. À son âge, il a besoin de temps de jeu.

"C’est pour cette raison que nous discutons, mais il n’y a rien à annoncer pour l’instant. Ce serait bénéfique pour lui de pouvoir jouer davantage ailleurs", a déclaré le directeur sportif Sebastian Kehl, cité par Sporza.

D’après les médias allemands, Anderlecht aimerait récupérer son ancien joueur en prêt. Il y a trois ans, Dortmund avait déboursé 8,5 millions d’euros pour le recruter.

