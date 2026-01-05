En Challenger Pro League il y a deux ans, et bientôt transféré pour 25 millions d'euros ?

Anis Hadj Moussa, l'ancien milieu de terrain du Patro Eisden Maasmechelen, pourrait quitter Feyenoord cet hiver. Selon RTV Rijnmond, l'Olympique de Marseille - le club d'Arthur Vermeeren - est concrètement intéressé par l'Algérien de 23 ans.

En janvier 2024, Feyenoord a payé 3,5 millions d'euros pour Anis Hadj Moussa, qui est depuis devenu un joueur clé sur le flanc. Les Rotterdamois préparent actuellement leur deuxième moitié de saison en stage à Marbella.

Hadj Moussa est sous contrat avec Feyenoord jusqu'à mi-2030, ce qui place le club dans une position solide pour exiger une somme de transfert importante. « Cela pourrait rapporter un montant considérable en millions aux Rotterdamois », écrit RTV Rijnmond.

Anis Hadj Moussa pourrait rejoindre Marseille

Le joueur participe actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie, mais l'intérêt de Marseille semble suffisamment concret pour envisager un transfert hivernal. On parle ainsi de 25 millions d'euros, une somme supérieure à la valeur marchande du joueur (20 millions selon Transfermarkt).

Cet été, Feyenoord a déjà fait affaire avec Marseille. Le club français a alors payé au moins trente millions d'euros pour Igor Paixão, qui a connu un bon premier semestre au Stade Vélodrome. De quoi conforter l'OM que les joueurs venus du Kuip peuvent s'adapter en Ligue 1.



Pour Hadj Moussa, un transfert à Marseille représenterait un pas en avant considérable, tandis que Feyenoord pourrait bénéficier d'un avantage financier substantiel.