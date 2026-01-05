Six mois puis s'en va : une légende de Pro League donne sa version des faits

Killian Overmeire ne sera resté que 6 mois à la tête des U23 du KV Malines. Pourtant, il avait encore le sentiment qu'il aurait pu changer les choses après le Nouvel An.

Killian Overmeire a connu une belle carrière sous les couleurs d'un seul club : le Sporting Lokeren - même si, techniquement, il a terminé sa carrière à... Lokeren-Temse, le nouveau club fondé après la faillite du Sporting.

En 2021, Overmeire prenait sa retraite après 498 matchs pour le Sporting Lokeren. Depuis, il s'est reconverti en tant qu'entraîneur, d'abord dans les séries provinciales de Flandre-Orientale à la tête d'Assenede, son club de jeunesse.

L'été dernier, il recevait sa chance au KV Malines, où il devenait entraîneur des U23 en D2 VV. Les résultats n'ont pas été concluants, avec une avant-dernière place au classement au moment où les Sang & Or ont décidé de s'en séparer.

Overmeire veut obtenir son diplôme UEFA A

"Au vu des résultats, ce n'était pas totalement inattendu, mais cela m'a tout de même surpris. J'avais le sentiment qu'après la trêve, nous pouvions clairement renverser la situation", a déclaré Overmeire à ce sujet dans la Gazet van Antwerpen.



On ne devrait pas revoir Overmeire tout de suite sur un banc, car l'ancien de Lokeren va en profiter pour terminer sa licence : "Je vais maintenant me concentrer sur la finalisation de mon diplôme UEFA-A et voir quelles opportunités se présentent. Bien sûr, je suis encore extrêmement ambitieux", conclut-il.