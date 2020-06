Le KSV Roulers suspendu aux lèvres de ses actionnaires

Muet depuis l'annonce de la décision de la CBAS, le club néerlandophone attend la prise de position de ses actionnaires.

Le 15 mai dernier, quelques jours après avoir reçu l'avis de la CBAS qui condamnait le club à évoluer en D1 amateurs, le KSV Roulers avait annoncé vouloir étudier les possibilités et promis de communiquer rapidement.

Trois semaines plus tard, les supporters roulariens attendent toujours. Dans un communiqué publié ce lundi, le club fait le point: "Nous réalisons qu'il y a un manque de communication et que cela amène incertitudes et spéculations", admet le KSV.

"Les actionnaires réfléchissent à leur avenir et à leur investissement dans le club et jusqu'à ce qu'ils aient pris une décision, la situation sera incertaine pour les dirigeants et les employés du club. Dans le même temps, un scénario a déjà été développé pour la saison prochaine."