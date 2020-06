Un stade au nom inspirant, "surpris par la forme d'Eden Hazard": Thibaut Courtois est prêt pour la reprise

Le Diable Rouge rêve de remporter un titre dans l'Estadio Alfredo Di Stefano, qui sera la terre d'accueil du Real pour la fin de saison en Liga.

À six jours du duel contre Eibar, Thibaut Courtois est impatient de reprendre la compétition et de reprendre la lutte à couteaux tirés pour le titre qui oppose le Real à Barcelone en tête de la Liga.

"Sans doute l'un des meilleurs de l'histoire du Real"

Et le portier belge rêve aussi de faire de grandes choses dans l'Estadio Di Stefano qui accueillera toutes les rencontres à domicile du Real. "C'est un honneur de jouer dans un stade qui porte le nom d'une telle légende, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du club et ce serait spécial d'y gagner un titre parce que ce serait historique. Encore plus après la saison qu'on aura vécue", explique-t-il au micro de Movistar.

"On aura besoin d'Eden"

Et le portier des Merengue en a profité pour évoquer la forme d'Eden Hazard, qui a fait impression ces derniers jours à l'entraînement. "Il a l'air vraiment très bien", note Thibaut Courtois. "Je suis vraiment surpris par son rythme. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit à son meilleur niveau sans jouer, mais il est en forme et on aura besoin de lui pour aller chercher le titre."