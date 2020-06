Liverpool fait un beau cadeau à l'un de ses joueurs sur le départ

Adam Lallana, qui arrive en fin de contrat en juin 2020 avec Liverpool, va pouvoir fêter le titre avec ses coéquipiers et jouer jusqu'à la fin de la saison avec les Reds.

Il a en effet été prolongé jusqu'à la fin de l'exercice, en tenant compte des matches décalés à cause du Coronavirus. Lallana n'a été ditulaire qu'à trois reprises cette année mais il pourra donc participer au titre historique des hommes de Jürgen Klopp.

Adam Lallana has agreed a short-term extension that will enable him to complete the remainder of the 2019-20 season with the club 🙌