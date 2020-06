Hoffenheim se sépare de son entraîneur

Alfred Schreuder n'est plus le coach du TSG Hoffenheim. Le club allemand confirme ce mardi "avoir trouvé un accord" pour mettre fin au contrat de son entraîneur "avec effet immédiat". Ancien T2 de l'Ajax, le Néerlandais quitte donc Hoffenheim moins d'un an après avoir pris place sur le banc du club allemand.

Le tout alors que le TSG est en course pour obtenir un ticket européen à l'issue de la saison. Hoffenheim pointe au septième rang de Bundesliga, à deux points de la sixième place, qualificative pour l'Europa League, occupée par Wolfsburg.

