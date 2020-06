Le successeur d'Erling Haland à Salzbourg cartonne et commence à faire parler de lui

Erling Braut Håland parti au Borussia Dortmund, Salzbourg s'est retrouvé orphelin de son phénomène cet hiver. Mais le leader du championnat autrichien semble avoir trouvé le successeur du buteur norvégien.

Depuis le départ du phénomène Erling Braut Håland, Salzbourg n'est plus vraiment sous le feu des projecteurs. Pourtant, un nouvel attaquant du club autrichien pourrait bientôt faire parler de lui : Patson Daka. Le Zimbabwéen âgé de 21 ans, arrivé au club en 2017 (vainqueur de la CAN U20 la même année et élu meilleur joueur de la compétition), a véritablement explosé cette saison avec 21 réalisations et 4 passes décisives signées en 23 rencontres de Bundesliga.

Depuis la reprise, il a planté 4 buts en 2 rencontres, dont un triplé ce week-end contre le TSV Hartberg. Certains observateurs le voient comme le digne successeur d’Håland. Mais ce dernier n’en veut pas. "Je ne suis pas le "prochain je ne sais pas quoi". Il n’y a qu’un Håland et il n’y a qu’un Patson. Je veux juste atteindre la meilleure version de moi-même. Erling a fait sa part du job et nous a laissé l’opportunité de le faire à notre tour. C’est le moment d’élever notre niveau. Il y avait toujours une sorte de compétition entre nous deux pour que chacun essaye de progresser. Dans le football, comme dans la vie, les choses arrivent plus rapidement pour certaines personnes. Moi j’ai eu besoin d’un peu plus de temps pour me découvrir", a expliqué le jeune buteur au Guardian.

Sous contrat jusqu'en 2024, Daka pourrait très bien quitter Salzbourg cet été, comme le souligne AS. Le RB Leipzig pourrait profiter de ses liens étroits avec Salzbourg pour remplacer Timo Werner.