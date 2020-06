🎥 Il y a 20 ans, la Belgique lançait "son" Euro 2000 par une victoire

Le 10 juin 2000, l'Euro 2000 coorganisé par la Belgique et les Pays-Bas s'ouvrait sur une victoire des Diables Rouges face à la SuÚde.

Vingt ans déjà : il y a 20 ans, l'Euro 2000 commençait, et nos Diables Rouges entamaient la compétition en tant qu'hôtes face à la Suède, au Stade Roi Baudouin. Un moment d'histoire, que Bart Goor et Emile Mpenza signaient de leur patte pour nous offrir la victoire (2-1). On pensait alors la Belgique lancée pour une belle compétition sous la houlette de Robert Waseige.

Revivez les images marquantes de cette première rencontre de l'Euro 2000 !