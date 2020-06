L'Angleterre met un terme aux D3 et D4, les promus et barragistes connus

Les promus vers la Championship (D2 anglaise) sont connus, tout comme les rélégués et barragistes de League One.

Ce mardi, l'EFL (l'organisation en charge des D3 et D4 du football anglais) a décidé de mettre un terme aux championnats, confirmant la montée en Championship de Coventry et Roterham. Les clubs classés de la 3e à la 6e place disputeront quant à eux les playoffs pour la montée, tandis que Bolton (encore en Premier League en 2011-2012), Southend United et les Tranmere Rovers basculent en League Two (D4).

Sunderland, coincé en D3 depuis deux saisons, termine 8e via le classement pondéré et devra donc vivre une troisième année en League One.