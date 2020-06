Les six nominés pour le trophée de Joueur du mois en Bundesliga

Le seul grand championnat à avoir repris se cherche un joueur du mois et les candidats ont de sérieux arguments à faire valoir.

Trois mois après Jadon Sancho, élu joueur du mois de mars, qui sera plébiscité comme joueur du mois de mai en Bundesliga? Ils sont six en course pour prétendre à ce trophée. Et parmi les six, un seul a déjà eu cet honneur cette saison, c'est Timo Werner, qui avait hérité des deux derniers trophées de l'année 2019.

Buteur à quatre reprises, l'attaquant de Leipzig devra notamment faire avec la concurrence de Kai Havertz, l'homme en forme du Bayer Leverkusen, qui a inscrit cinq buts en quatre matchs. Les latéraux Benjamin Pavard (Bayern) et Achraf Hakimi (Dortmund), l'unique buteur du Klassieker, Joshua Kimmich, et l'homme fort d'Hoffenheim, Christoph Baumgartner, sont lels quatre autres nominés.