🎥 Liverpool déjà en forme : les Reds cartonnent Blackburn en amical de préparation

Liverpool est facilement venu à bout des Blackburn Rovers (6-0) ce jeudi avec des buts de Mané, Keita, Minamino, Matip, Hoever et Clarkson. Une façon surtout de retrouver du rythme pour les Reds face à un adversaire de Championship, une dizaine de jours avant la reprise qui se fera face à Everton, à Goodison Park, le 21 juin prochain.

"Ce n'est pas juste un exercice, c'est un test important pour nous", affirmait Jürgen Klopp après la rencontre sur le site officiel du club. "Le football était bon, nos contre-attaques étaient brillantes, les buts étaient beaux : c'était une très belle après-midi", se réjouit l'Allemand.

Mane ⚽️

Keita ⚽️

Minamino ⚽️

Matip ⚽️

Hoever ⚽️

Clarkson ⚽️



