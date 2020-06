Eden Hazard dans le onze du Real pour la reprise?

Le Diable Rouge est la principal point d'interrogation dans l'esprit de Zinedine Zidane.

Alors que le Barça se déplace samedi soir à Majorque, c'est dimanche que le Real Madrid fera sa rentrée, à domicile, contre Eibar. Une rencontre qui pourrait coïncider avec le retour sur les pelouses de Liga d'Eden Hazard, remis de l'opération de la cheville subie début mars, à Dallas.

En toute grande forme, le capitaine des Diables Rouges a fait impression sur ses équipiers et ses observateurs. Suffisant pour revendiquer une place de titulaire? El Mundo Deportivo précise que la présence ou non d'Eden Hazard dans le onze est la principale question que se pose encore Zinedine Zidane à un peu plus de 24 heures de la reprise.

Eden Hazard, Gareth Bale ou Vinicius?

Le Français n'a pas pour habitude de lancer directement dans le bain un joueur qui revient de blessure, mais les circonstances sont exceptionnelles. Pour jouer aux côtés de Benzema, et devant avec le quatuor de l'entrejeu (Valverde-Kroos-Isco-Casemiro), ils sont trois à postuler: Eden Hazard, mais aussi Gareth Bale et Vinicius.

Et même s'il est aligné d'entrée, le Brainois ne devrait pas disputer l'intégralité de la rencontre. À 11 rencontres de la fin du championnat, Zinedine Zidane ne prendra pas le moindre risque avec un joueur qui pourrait être d'une importance capitale dans la course au titre de Champion d'Espagne.