L'Antwerp voit en Pro League le candidat idéal pour remplacer Dieumerci Mbokani

Dieumerci Mbokani n'est pas encore parti, mais l'Antwerp se prépare déjà à cette éventualité.

Alors que les discussions entre la direction de l'Antwerp et Dieumerci Mbokani n'ont pas encore mené à une prolongation de contrat et que le Congolais a clairement affiché son souhait (il veut un contrat de deux ans et signera là où on lui propose), le Great Old se prépare déjà à un éventuel départ du meilleur buteur du championnat.

Cyle Larin, candidat idéal pour remplacer Dieumerci Mbokani?

Et les Anversois ont, dans leur viseur, un attaquant découvert en Pro League cette saison: le Canadien, Cyle Larin qui, prêté par le Besiktas, a fait les beaux jours de Zulte Waregem cette saison, avec neuf buts et onze assists toutes compétitions confondues.

Refroidi par la crise sanitaire, le Essevée ne devrait pas levé l'option d'achat (estimée à 2,5 millions d'euros) et laisser la porte ouverte à l'Antwerp? Le Great Old a créqué pour Cyle Larin et Besiktas ne serait pas fermé à un départ du Canadien: sous forme de transfert définitif ou de nouveau prêt, avance Het Laatste Nieuws.