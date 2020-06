Benoît Pedretti confie une anecdote concernant Zinedine Zidane

Retraité depuis janvier 2018, l'ancien joueur de l'OM, de l'OL et de l'AJ Auxerre entre autres, a également porté le maillot de l'équipe de France à 22 reprises.

Benoît Pedretti a été sélectionné pour la première fois avec la France en novembre 2002 et il a pu côtoyé un certain Zinedine Zidane, l'actuel entraîneur du Real Madrid. Un épisode qui représente également sa plus grande fierté, comme il l'a confié au journal L'Equipe ce dimanche.

"Ma plus grande fierté ? Le fait d’avoir évolué en équipe de France avec (Zinedine) Zidane, qui était mon idole en tant que fan de foot. Quand j’ai débarqué chez les Bleus (en 2002), je pense qu’il ne savait pas qui j’étais, vu que j’évoluais à Sochaux et lui au Real (il rit). À l’entraînement, il était délirant : un festival de passements de jambes, de crochets… Pendant le confinement, j’ai fait des rangements et j’ai retrouvé une photo où l’on me voit avec lui. Mon fils, qui a onze ans, l’a vue et m’a dit : “Mais t’as vraiment joué avec Zizou? C’était pas une blague ?". Le petit était fier de son papa (il sourit)", a ainsi lâché l'ancien milieu de terrain