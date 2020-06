Un club historique d'Allemagne a deposé une demande de mise en faillite

Le Kaiserslautern, club phare de Bundesliga dans les années 1990, a déposé une demande de mise en faillite auprès du tribunal arbitral du sport allemand ce lundi 15 juin.

Comme on pouvait s'y attendre, la crise sanitaire liée au coronavirus a eu un impact économique profondément négatif sur les clubs de football. Ainsi, en Allemagne, le Kaiserslautern a annoncé avoir déposé une demande de mise en faillite. La raison tient au fait que la dette du club s'élève à 24 millions d'euros, quand une dette de 15 millions d'euros maximum est acceptée par les instances du football allemand pour accorder une licence.

Le Kaiserslautern est un club emblématique de Bundesliga qui a été quatre fois champions d'Allemagne (en 1951, en 1953, en 1991 et en 1998) et a remporté deux fois la DFB Pokal (en 1990 et 1996). Néanmoins, Le Lauterer n'évolue plus dans l'élite du football allemand depuis la saison 2011/2012 et évolue même en troisième division depuis la saison dernière. Pour autant, la direction espère encore se sauver grâce à l'arrivée de nouvelles liquidités.