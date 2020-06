Un nouveau record pour Kevin De Bruyne dans l'histoire de la Premier League !

Avec trois saisons de Premier League à plus de 15 passes décisives, Kevin De Bruyne est entré dans l'histoire du championnat anglais.

Élu meilleur joueur de l'exercice 2014/2015 avec Wolfsburg, Kevin De Bruyne avait rejoint Manchester City contre un chèque de 76 millions d'euros à l'issue de la saison. Un départ qui a permis au Diable Rouge (74 capes) de franchir un cap. En effet, aujourd'hui, une large partie des observateurs s'accordent à dire que l'ancien de Genk fait partie des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Parmi les indicateurs qui parlent pour lui, on peut mettre en avant cette statistique révélée par Opta Jean. Ainsi, selon le site spécialiste des chiffres, le milieu de terrain de 28 ans est devenu le premier joueur de l'histoire de la Premier League à délivrer plus de 15 passes décisives sur trois saisons. Une performance qui permet donc à ce dernier d'entrer dans le Guiness Book du championnat anglais. Pour rappel, le numéro 17 avait délivré 19 assists lors de la saison 2016/2017, 16 au cours de l'exercice 2017/2018 et 16 encore cette saison.