Thomas Meunier quitte le PSG : un club de Premier League en négociations ?

Leonardo l'a confirmé : Thomas Meunier ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Le Diable Rouge n'a pas vu son contrat renouvelé par le club de la capitale française. Mais il ne manque pas de touches.

Thomas Meunier (28 ans) sera un joueur libre dès le 30 juin et pourrait bien découvrir la Premier League : alors que Manchester United, notamment, serait intéressé par le joueur, c'est cependant Tottenham qui aurait entamé les négociations, d'après les informations du Daily Express. José Mourinho lui-même aurait pris contact avec Meunier et les Spurs seraient intéressés à la fois par son profil et par sa gratuité.

Thomas Meunier, représenté par Pini Zahavi, affirme le média anglais, pourrait donc devenir un joueur de Tottenham ; le club londonien serait aidé par le fait que Toby Alderweireld et Meunier sont proches. Rappelons qu'il y a déjà plusieurs mois, la presse française affirmait que Meunier avait ... déjà signé un précontrat au Borussia Dortmund.