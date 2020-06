🎥 Bundesliga : Francfort enfonce un peu plus Schalke 04 dans la crise, Dortmund chute à la maison, Bornauw marque son sixième but de la saison

Ce mercredi soir, plusieurs rencontres de la 32ème journée du championnat d'Allemagne avaient lieu.

Eintracht Francfort- Schalke 04 2-1

Benito Raman a débuté la partie sur le banc et est monté au jeu à la 87ème minute de jeu. Pas suffisant pour aider les siens à repartir avec des points. Francfort a ouvert la marque via Silva, très bien servi par l'ex-Trudonnaire Kamada, (28e), 1-0. Peu après le début de la seconde période, David Abraham doublera la mise de la tête (50e), 2-0. Weston McKennie réduira le score pour les visiteurs peu avant l'heure de jeu (59e), 2-1. Le jeune milieu Can Bozdogan était ensuite exclu (77e) et laissait Schalke 04 en infériorité numérique.

Le score ne bougera plus et c'est bien l'Eintracht qui s'impose et remonte à la neuvième place devant son adversaire du jour (10e). La dernière victoire de Schalke 04 remonte au 17 janvier. Cette nouvelle déconvenue pourrait pousser David Wagner vers la sortie et laisser la porte ouverte à Marc Wilmots...

GOAL | André Silva ouvre le score sur une contre-attaque éclair ! ⚡



1️⃣-0️⃣ #SGES04 🇩🇪 pic.twitter.com/tTRhdznDmk — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 17, 2020

CAPTAIN | David Abraham fusille de la tête pour doubler la mise ! 🤩🚀



2️⃣-0️⃣ #SGES04 🇩🇪 pic.twitter.com/RBANp6ric2 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 17, 2020

TOR | Weston McKennie répond dans la foulée et réduit le score ! 😧🇺🇸



2️⃣-1️⃣ #SGES04 🇩🇪 pic.twitter.com/6cpllGqEGV — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 17, 2020

Borussia Dortmund-Mayence 0-2

Malgré la présence d'Axel Witsel et de Thorgan Hazard dans le onze aligné par Lucien Favre, le Borussia s'est incliné à domicile contre Mayence. Les visiteurs se sont imposés 0-2 via des buts de Burkardt (33e) et Mateta (49e).

RB Leipzig-Fortuna Dusseldorf 2-2

Alors que Leipzig menait 2-0 via des buts de Kampl (60e) et Werner (63e), les visiteurs sont revenus au score dans les dernières minutes grâce à Skrzybski (87e) et Hoffmann (90e), 2-2.

Bayer Leverkusen-Cologne 3-1

GOOOAL | Sven Bender dévie parfaitement le coup de coin donné par Leon Bailey ! 😎



1️⃣-0️⃣ #B04KOE 🇩🇪 pic.twitter.com/5aw6Cgdeuo — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 17, 2020

TARZAN | Sebastiaan Bornauw inscrit son sixième but de la saison en Bundesliga ! 🤩🇧🇪



2️⃣-1️⃣ #B04KOE 🇩🇪 pic.twitter.com/LVz38BiACG — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 17, 2020

🤪 | Moussa Diaby enfonce le clou pour Leverkusen ! 💨🇫🇷



3️⃣-1️⃣ #B04KOE 🇩🇪 pic.twitter.com/aiBa7srbSE — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 17, 2020

Augsbourg-Hoffenheim 1-3

Vargas (69e) ; Dabbur (59 et 62e) et Bebou (89e)