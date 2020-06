"Quand ton club ne te convient pas, il faut aller voir ailleurs"

La pause forcée par la crise du Coronavirus n'a pas aidé Antoine Griezmann dans son adaptation. Critiqué, le Français voit maintenant certains lui conseiller d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte.

14 buts en 38 rencontres, c'est peut-être un bon bilan pour un attaquant de n'importe quel club mais pas pour Antoine Griezmann. Il faut dire que le Français était arrivé au Barça avec un statut de champion du monde, et contre un chèque de 120 millions d'euros.

Au delà des chiffres, le Français n'est pas impliqué dans le jeu de l'équipe et semble souvent être la cinquième roue du carosse. Critiqué dans la presse, pas les socios et par des anciens joueurs, Griezmann est-il déjà en fin de parcours au Camp Nou?

Pour Eric Di Meco, consultant sur RMC Sport, le départ du champion du monde est une évidence, voir une obligation: "Le Barça est un club très particulier. Un certain nombre de grands joueurs ont eu du mal là-bas, comme Thierry Henry ou Zlatan Ibrahimovic. En arrivant dans des conditions normales c’est déjà difficile. Lui, il y a en plus eu l’histoire de son faux-transfert un an avant", a expliqué Di Meco dans le Moscato-Show.

"Je ne doute pas des qualités d’Antoine Griezmann qui pour moi sont énormes. C’est un grand joueur. Mais à un moment donné, dans la vie, quand le club ne te convient pas, quand on ne veut pas de toi, alors tu vas chercher ailleurs… Plein de grands clubs sont prêts à l’accueillir, dans lesquels il pourrait s’épanouir"