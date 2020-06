Coman le barbare : l'incroyable série de Kingsley Coman, champion chaque année depuis ses débuts

Kingsley Coman a ajouté un neuvième titre de champion à son palmarès ce mardi soir avec le sacre du Bayern Munich. L'international français de 24 ans a l'habitude ...

Kingsley Coman n'a que 24 ans, mais il a déjà un palmarès que l'immense majorité des joueurs de football ne pourront que rêver de toucher du doigt ; mieux, il a peut-être déjà établi un record qui ne sera jamais battu. Avec le titre 2019-2020 décroché ce mardi par le Bayern Munich, et auquel Coman a participé à hauteur de 22 matchs (3 buts, 3 assists), 32 toutes compétitions confondues, l'ailier français a désormais été sacré à ... 9 reprises en 8 saisons professionnelles. C'est simple : ne pas être champion, Kingsley Coman ne sait pas ce que c'est.

Trois titres "fantômes" ?

On peut toutefois considérer que ce record, qui paraît difficilement égalable, est purement statistique. Coman lui-même se considère comme un double champion de France ? En 2012-2013, année de ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain, il n'a que 16 ans et devient au passage le plus jeune joueur de l'histoire du club en championnat lorsqu'il monte au jeu ... 3 minutes face à Sochaux. Ses seules minutes de la saison, suffisantes pour que le titre parisien apparaisse à son palmarès.

En 2013-2014, le talentueux ailier croise notamment la route du RSC Anderlecht en Youth League (il marque un but lors de son déplacement à Bruxelles), où il est capitaine, mais ne disputera que deux rencontres en Ligue 1. Qu'à cela ne tienne, il est champion de France 2014, avant de partir pour l'Italie et la Juventus.

En Serie A, Coman gagne du galon et monte régulièrement au jeu : son titre 2014-2015 est acquis à la régulière avec 14 apparitions en championnat, dont 5 titularisations. C'est bien la saison suivante qui est sujette à caution : lors du mercato estival de 2015, le Français quitte la Juventus pour le Bayern Munich ... mais a disputé la première rencontre de Serie A, face à l'Udinese (63 minutes). Suffisant pour figurer officiellement parmi les champions d'Italie 2015-2016 ... alors même que le Bayern Munich, où il débarque immédiatement en tant que titulaire, est champion d'Allemagne.

Depuis, l'histoire est connue : Kingsley Coman, titulaire en Bavière lorsque son corps le laisse tranquille (il passe notamment à côté du Mondial 2018 à cause d'une blessure en fin de saison qui le laisse trop court pour être appelé), a enchaîné les titres - le Bayern a remporté cette semaine son huitième titre consécutif, le cinquième depuis l'arrivée de l'ancien prodige du PSG.

Certains argueront que depuis ses débuts, Coman n'a porté le maillot que de clubs dominant outrageusement leur championnat. C'est une réalité, mais les chiffres sont là : avec 155 matchs (31 buts, 34 assists) pour le Bayern Munich, le Français exprime son plein potentiel depuis son transfert ... et n'a connu que le succès depuis qu'il est professionnel. Combien de temps Coman le Barbare peut-il encore régner ?