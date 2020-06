David Silva va bien terminer la saison avec Manchester City et fera ses adieux sans public

Le contrat de David Silva (34 ans) arrivait à son terme le 30 juin prochain et l'Espagnol, arrivé en 2010 à Manchester City, avait déjà annoncé son départ en fin de saison après dix années passées à l'Etihad Stadium. Mais le report de la saison n'empêchera pas Silva de terminer la saison : "David va rester avec nous jusqu'à la fin de la saison", a confirmé Pep Guardiola en conférence de presse ce mardi.

Cela signifie donc que les adieux du milieu offensif international espagnol se feront ... dans un stade vide. "Il jouera ses derniers matchs sans public", regrette l'entraîneur de Manchester City. "Mais nous espérons pouvoir organiser un vrai adieu avec public à l'avenir".

