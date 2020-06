🎥 Premier League : Aston Villa reste dans la zone rouge..., la VAR crée la polémique

La Premier League reprenait ses droits ce mercredi soir !

Ce mercredi soir au coup d'envoi du match marquant le retour de la Premier League après 100 jours d'arrêt dus à la pandémie de Covid-19, les joueurs d'Aston Villa et de Sheffield United ont posé un genou à terre en référence au mouvement "Black Lives Matter" après une minute de silence en l'honneur des personnels soignants qui ont lutté contre la pandémie de coronavirus.

Aston Villa-Sheffield United 0-0

Ce mercredi, Aston Villa (19e, 25 points) avait à coeur de l'emporter face à Sheffield United (7e, 43 unités) après une série de quatre défaites de rang en championnat. Néanmoins, les deux équipes se sont quittées dos à dos. Et pourtant, Sheffield United aurait dû marquer durant cette rencontre. Avant la pause, le portier d'Aston Villa Orjan Nyland a en effet manqué sa prise de balle, et le ballon était rentré entièrement dans le but comme les images semblent le démontrer mais l’arbitre de la rencontre a refusé d’accorder le but. La montre de l'arbitre M. Oliver n'a pas vibré. La goal-line a failli, mais l'assistance vidéo aussi.

Les Villans restent dans la zone rouge (19ème) alors que les Blades se sont à la 7ème place.