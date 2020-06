🎥 La ville de Naples a explosé de joie, les tifosi étaient en feu

De nombreux pétards et feux d’artifice ont résonné dans toute la ville après le sacre de Naples en Coupe d'Italie. Un cortège de voitures et de scooters a convergé vers les principales places de la ville où se sont rassemblés environ 5 000 fans, d’après Sky Italia

Malgré le contexte actuel avec la pandémie du coronavirus, les supporters napolitains n’ont pas pu résister à la tentation de célébrer ce premier titre depuis 2014, même si le respect des règles de distanciation sociale n'a pas été respecté.

The City of Naples celebrating their CoppaItalia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoppaItalia 🇮🇹🏆 win against arch nemesis, Juventus CoppaItaliaFinal?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoppaItaliaFinal



This is Napoli's first major trophy since 2014 🙌 #ForzaNapoliSempre 🔵⚪️pic.twitter.com/ALQjIbIJEy