Le blaireau, la fouine et la missive

L'heure est venue de vous conter la fable la plus rocambolesque de tout les temps et que personne n'oubliera jamais.

En l'An de Grâce 2010, le peuple de l'Hexagone ne croit plus en son armée. Depuis plus de 4 ans, et le départ sur un coup de tête du divin chauve revenu sur Terre pour tenter de rendre au peuple son lustre d'antan, ce dernier est à l'agonie.

Sa dernière bataille à l'Est s'est terminée sur un naufrage, deux membres ont ensuite quitté la meute pour se jeter dans les bras rémunérés d'une sirène. Le blaireau, à la tête de cette meute contre vents et marées, s'est retrouvé fragilisé.

Pour retrouver les vertes plaines de Nelson le gris, le blaireau a tenté de former une meute digne de son histoire. Si l'avènement de la puce marseillaise et du fragile phasme bordelais était une bonne chose sur parchemin, le blaireau a dû compter sur un coup de main de son ancien jaguar devenu coyote pour le coup, afin de se débarasser des Celtes.

Mais le blaireau ne le sait pas encore, dans sa meute il y a une fouine, que l'on pensait bleue dans l'âme mais qui n'a jamais voulu jouer les porteurs d'eau. Alors que la deuxième bataille contre les Aztèques faisait rage, la fouine et le blaireau se prirent le bec, les noms d'oiseaux fusèrent et la fouine fut bannie.

La meute, ayant pris fait et cause pour la fouine, retournée dans le plus grand secret dans sa tanière, refusa alors de sortir au grand jour. Elle demandait plus de respect alors qu'elle n'en avait visiblement pour personne. La guerre interne était déclarée, le blaireau était résigné et fut forcé de lire une missive, qui non content de créer un désamour entre le peuple et son armée sportive, signa surtout son arrêt de mort.

Une décennie plus tard, la meute a bien changé. Un nouveau jaguar est arrivé et tout ce petit monde est revenu de l'Est avec une victoire créant la tristesse Outre-Quiévrain. Chacun espère dans l'Hexagone que plus jamais une fouine ne viendra jeter le trouble dans la quiétude de cette meute qui semble tout de même un peu fragile.

Tout le monde sait cependant qu'en cas de problème, le divin chauve n'est jamais fort loin.