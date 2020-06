Liga : Victoire de Villarreal, match nul entre Mallorque et Leganes

La reprise se passe bien du côté de Villarreal avec trois victoires en autant de rencontres post-confinement. Mallorque et Leganes, de leur côté, s'en sortent avec un partage qui n'arrange personne.

Villarreal a rechargé les batteries en lockdown : le Sous-Marin Jaune enchaîne sa troisième victoire consécutive en Liga depuis la reprise post-coronavirus, avec une nouvelle victoire 0-1 sur la pelouse de Grenade via un but de Moreno dès la 11e minute. Grenade touchera le poteau, mais c'est bien Villarreal qui prendra la totalité des points ce vendredi ; le club de Carlos Bacca est 7e de Liga et se met clairement à rêver d'Europe.

L'autre rencontre de la soirée opposait Mallorque, 18e et premier relégable, à Leganes, lanterne rouge et quatre points derrière la première place sûre de Liga. Le match nul 1-1 entre les deux équipes n'arrange donc clairement personne ...