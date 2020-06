Le RFC Seraing confirme le départ de Raouf Mroivili

Les Métallos ont confirmé le départ de Raouf Mroivili (21 ans), prêté cette saison à Seraing par le FC Metz et auteur de 4 buts en 17 rencontres de D1 Amateurs. Reste à voir si Mroivili obtiendra sa chance en Moselle, où il arrive en fin de contrat, ou sera libre de s'engager où il le souhaite.

🔴⚫ Après une excellente saison sous nos couleurs, Raouf va poursuivre sa prometteuse carrière sous d'autres cieux.



On gardera le souvenir d'un garçon doué, appliqué et particulièrement respectueux. Bonne chance à toi, Raouf et reviens quand tu veux ! 😉👌 pic.twitter.com/VkutA3SBK4