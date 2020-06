Leicester City, le pari gagnant de Youri Tielemans

Après une période de doutes à l'AS Monaco, Youri Tielemans a définitivement rejoint Leicester City l'été dernier. Un choix de carrière qui s'avère payant aujourd'hui.

Formé à Anderlecht, Youri Tielemans a débuté avec le noyau A des Mauves à seulement 16 ans. Annoncé comme un grand espoir du football belge, le milieu de terrain de 23 ans semblait s'être égaré pendant un temps. Néanmoins, depuis son arrivée à Leicester en juillet dernier, le Diable Rouge retrouve des couleurs et fait désormais partie des cadres de l'effectif des Foxes.

Une période contrastée à l'AS Monaco

Après quatre saisons passées sous les couleurs du RSCA, Youri Tielemans avait l'Europe à ses pieds au moment de quitter son club formateur à l'été 2017. Néanmoins, le jeune joueur a choisi de rejoindre l'AS Monaco pour poursuivre sa carrière. Si cette décision apparaît comme faisant peu de sens aujourd'hui, il est bon de rappeler que le club de la Principauté s'était tout de même hissé jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions la saison précédente, ce qui peut en partie expliquer le choix de Tielemans à l'époque.

Pour sa première saison sur le Rocher, le droitier est titulaire aux côtés de Fabinho (aujourd'hui à Liverpool) dans l'entre-jeu. Néanmoins, ses performances n'offrent pas satisfaction, l'irrégularité de l'ancien joueur d'Anderlecht étant notamment critiquée. Puis, lors de l'exercice 2018/2019, malgré une première partie de saison convaincante de Tielemans sur un plan individuel, l'ASM vit une saison cauchemardesque et doit lutter pour assurer son maintien en Ligue 1. Ainsi, en janvier 2019, le double champion de Belgique, dont la cote sur le marché a été affectée par les résultats collectifs de son équipe, est envoyé en prêt du côté de Leicester dans les dernières heures du mercato.

Leicester City, un rebond vers les sommets de Premier League ?

Durant cette période de prêt, le natif de Sint-Pieters-Leeuw enchaîne les performances de haut niveau avec les Foxes et devient un élément essentiel du onze de départ. Pour preuve, en trois mois de compétition, il pris part à l'intégralité des rencontres de son équipe (13 titularisations sur 13 possibles), inscrit 3 buts et délivre 5 assists. Une régularité qui convainc alors le champion d'Angleterre 2016 d'investir 45 millions d'euros pour s'attacher ses services, soit le record du club en matière d'indemnité de transfert.

Un statut qui n'empêche pourtant pas l'ancien monégasque de briller sur les pelouses de Premier League cette saison. En effet, en 2019/2020, Youri Tielemans a confirmé toute son importance dans le système de jeu mis en place par Brendan Rodgers puisqu'il a disputé 83% de toutes les minutes joués par Leicester en Premier League jusqu'à présent. Qui plus est, outre son importance dans le jeu, le numéro 8 est décisif comme en témoignent ses 5 buts inscrits et ses 7 passes décisives délivrées qui font de lui le 6e meilleur buteur du club et le meilleur passeur à l'heure actuelle.

Par ailleurs, d'un point de vue collectif, les coéquipiers de Jamie Vardy créent la surprise en occupant le pied du podium de Premier League, synonyme de qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Une réussite à laquelle le Diable Rouge (28 capes) n'est définitivement pas étranger...