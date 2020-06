Le VfB Stuttgart et Orel Mangala proches de retrouver la Bundesliga

A moins d'une catastrophe, le VfB Stuttgart de Orel Mangala devrait être promu en Bundesliga la saison prochaine.

En effet, alors qu'il ne reste qu'une seule journée à disputer, le VfB Stuttgart occupe actuellement la deuxième place de la seconde division allemande, un statut qui devrait lui permettre d'être promu en Bundesliga la saison prochaine. Néanmoins, cette promotion n'est pas encore garantie à 100%.

Avec 58 points au compteur et un goal-average de +23, les Souabes possèdent une avance comfortable sur leur poursuivant, Heidenheim (3e), qui compte de son côté 55 points et un goal-average de +12. Par conséquent, pour que les Rouges soient déchus de leur seconde place, il faudrait qu'ils s'inclinent face à Darmstadt (5e) dimanche prochain et que Heindenheim s'impose par plus de onze buts d'écart contre le leader, Arminia Bielefeld.

Par conséquent, à moins d'une catastrophe, les coéquipiers de Orel Mangala devraient bel et bien retrouver l'élite du football allemand la saison prochaine. Pour rappel, le milieu de terrain belge a déjà disputé 20 rencontres de Bundesliga depuis le début de sa carrière. C'était lors de la saison 2017/2018.