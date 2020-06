"Liverpool doit garder Jürgen Klopp pour toujours"

Les Reds ne sont plus qu'à quelques points d'un titre de champion d'Angleterre et un ancien joueur de Manchester United affirme que Liverpool peut dominer La Premier durant de longues années.

Jürgen Klopp est en passe de réussir ce que d'autres ont manqué depuis 29 ans: remporter un titre de champion d'Angleterre avec Liverpool. Ce serait une belle récompense après une domination des Reds depuis pratiquement deux saisons. L'Allemand a cependant affirmé il y a quelques jours que dans le football actuel, il serait impossible de réussir la même chose que ce que Manchester United a fait c'est à dire remporter 13 titres en 20 ans.

Wayne Rooney, qui a pourtant porté dans sa carrière les maillots des deux rivaux de Liverpool, affirme que Liverpool pourrait cependant dominer sur la longueur, à une seule condition.

"Il existe un moyen simple pour Liverpool de dominer le championnat durant quelques années: laissez Klopp à Liverpool pour toujours. Ses joueurs entrent sur le terrain en croyant qu'ils vont remporter chaque match et ils le pensent toujours même lorsqu'ils sont menés d'un but. C'est la mentalité que nous avions à United. Là où nous avions Sir Alex Ferguson, ils ont Jürgen Klopp. A 16 ans, quand j'ai décidé de débarquer à Old Trafford, ce n'était pas seulement pour jouer pour Manchester, c'était parce que je voulais jouer pour Alex Ferguson. Selon moi, c'est la même chose pour Klopp. J'adorerais jouer sous ses ordres, mais ailleurs qu'à Liverpool".