"La Champion's League sera parisienne": les adieux de Thomas Meunier au PSG

Attendue depuis plusieurs jours, l'officialisation du transfert de Thomas Meunier à Dortmund est tombée ce jeudi, et le Belge a tenu à dire au revoir à son désormais ex-club.

Quatre ans, presque jour pour jour, après avoir signé son premier contrat avec le Paris Saint-Germain, Thomas Meunier va donner une nouvelle direction à sa carrière en Bundesliga. Mais il n'oubliera sûrement pas ses années dans la Ville Lumière.

En témoigne le message qu'il a tenu à adresser aux Parisiens juste après l'officialisation de son transfert par son nouveau club. "De la première à la dernière seconde, jouer pour le PSG aura été un privilège", commence le Diable Rouge qui a passé "quatre années formidables" dans la capitale française.

Et s'il remercie les supporters, le staff et les joueurs parisiens Thomas Meunier n'hésite pas non plus à tacler certains de ses détracteurs ("les tocards des réseaux") avant de conclure: "La Champion's League sera parisienne".