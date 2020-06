La Bundesliga a désigné son Joueur de la Saison!

Alors que la saison de Bundesliga se clôturera samedi après-midi, le championnat allemand a déjà divulgué le nom du Joueur de l'Année et ce n'est pas une grande surprise: c'est l'attaquant du Bayern Robert Lewandowski qui a été élu.

Meilleurt buteur, Robert Lewandowski a inscrit 33 buts en 30 matchs de championnat, son meilleur total depuis qu'il est au Bayern, mais il a aussi distillé quatre assists et brillé dans les autres compétitions: quatre buts en Coupe et surtout 11 en Ligue des Champions, un total qui pourrait encore gonfler.

À 31 ans, le Polonais semble être au sommet de son art et ce n'est peut-être pas fini: avec la finale de la Coupe d'Allemagne contre Leverkusen et la Ligue des Champions, Robert Lewandowski peut encore ajouter deux trophées à sa saison majestueuse.

The cherry on top of a record-breaking season 🔴⚪ @lewy_official is our BundesligaPOTS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BundesligaPOTS! 🏆 pic.twitter.com/sn099N39HR