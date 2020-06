Exode en vue du côté du Bayern ?

Les Bavarois ont fêté leur 8e titre d'affilé en Bundesliga avant de s'attaquer à la Coupe et à la Ligue des Champions. Mais en fin de saison, certains joueurs pourraient quitter le navire.

La sérénité semble avoir été retrouvée au Bayern. Après un début de saison difficile, les pensionnaires de l'Allianz Arena ont ramené le titre en Bavière pour la huitième saison consécutive.

Mais selon Foot Mercato, un certain nombre de joueurs devraient quitter le géant bavarois. C'est notamment le cas de Corentin Tolisso qui peine à s'imposer dans l'effectif bavarois. Alaba et Boateng ont des contrats qui courent jusqu'en juin 2021 et le Bayern aimerait récupérer quelques liquidités au lieu de le faire partir libres.

De son côté Thiago Alcantara a déjà annoncé qu'il quitterait Münich. Liverpool et City seraient intéressés par sa venue. Lucas Hernandez, acquis pour 80 millions d'euros et devenu le transfert le plus cher du club, ne se sent pas très bien en Bavière mais le Bayern ne veut pas le laisser partir.

Le champion d'Allemagne va sans doute vivre un été agité et il pourrait se séparer de quelques joueurs importants de son effectif.