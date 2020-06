🎥 Officiel: Westerlo accueille un international martiniquais

C'est déjà le quatrième renfort pour Westerlo qui affiche ses ambitions sur le marché des transferts.

Si Westerlo n'a pas eu de ticket pour la finale de D1B cette saison, les Campinois présentaient tout de même l'un des meilleurs bilans (selon le résultat du match qui doit être rejoué entre le Beerschot et Virton) de Proximus League sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020.

Thomas Ephestion arrive

De quoi aiguiser les ambitions d'un club qui avait quitté la Pro League il y a trois ans. Nouvelle preuve ce samedi, avec la signature, pour une saison, de Thomas Ephestion, qui arrive en provenance de la Ligue 2 et de l'US Orléans, où il a disputé 16 matchs et marqué un but cette saison.

Ancien Lensois, passé par le centre de formation de l'Olympique de Marseille, ce milieu de terrain de 25 ans est également international martiniquais: il avait porté le maillot de sa sélection pour la première fois en mars 2019. Il rejoint Pietro Perdichizzi, Tuur Direckx et le jeune Matias Lloci parmi parmi les recrues estivales du KVC Westerlo.