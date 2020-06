Quand Zidane évoque son avenir : "Je ne resterai pas entraîneur pendant encore 20 ans"

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match (contre l'Espanyol), l'entraineur du Real a évoqué l'avenir.

"Zizou" est revenu sur la forme de son capitaine Sergio Ramos (34 ans) récemment devenu le meilleur défenseur buteur de la Liga : "Je ne suis pas surpris car il a les qualités et la personnalité, il veut toujours gagner et a la volonté d'entrer dans l'histoire avec ce club. Nous avons la chance de l'avoir, et j'espère qu'il restera ici jusqu'à la fin de sa carrière. Je ne resterai pas entraineur pendant encore 20 ans. Je ne sais pas pour combien de temps mais je ne planifie rien, je vis au jour le jour."

Le Real reste en pleine course au titre avec Barcelone, les deux formations comptent le même nombre de points : "Nous savions dès le départ qu'il y aurait onze finales à jouer. Nous en avons gagné quatre mais nous devons continuer. L'Espanyol va nous rendre la tâche très difficile, car ils ont aussi besoin de points. C'est une nouvelle finale à jouer, et nous devrons tout donner."