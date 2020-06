Le choc des quarts, une histoire d'attaque-défense

Leicester reçoit Chelsea ce dimanche en quart de finale de la FC Cup. Ou quand deux clubs invaincus depuis la reprises ne sont pas du tout dans la même spirale.

C'est le choc des quarts de finale de la FA Cup. Après la qualification de Manchester United ce samedi, Leicester et Chelsea, respectivement bien calés à la troisième et à la quatrième place de la Premier League, se retrouvent ce dimanche, pour enfin déterminer un vainqueur entre les deux équipes. Les deux rencontres de championnat se sont soldées par des partages (1-1 à Stamford Bridge et 2-2 au retour) mais cette fois il faudra un gagnant.

Si les deux équipes sont invaincues depuis la reprise, elles ne sont pas du tout dans la même spirale. Leicester cherche à retrouver son pouvoir offensif: un seul but marqué en deux rencontres, et il est des oeuvres de Chilwell. Vardy reste muet jusqu'ici, lui qui cherche son 100ème but en Premier League. Par contre, l'homme en forme est bel et bien Kasper Schmeichel, qui ne s'est toujours pas retourné.

En face, Chelsea a retrouvé des couleurs, des ambitions et du plaisir. Si les Blues ont connu un petit creux en début d'année, ils sont tout simplement irrésistibles depuis deux rencontres. Il y a bien sûr les deux victoires, dont celle contre Manchester City, mais au-delà de ça les hommes de Lampard se créent énormément d'occasions franches et peuvent compter sur un Giroud...qui ne déçoit jamais dans les grands moments.

