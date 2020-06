🎥 Trois minutes pour trois points

L'Inter est revenu de nulle part pour prendre les trois points sur la pelouse de Parme.

Antonio Conte avait annoncé que si son équipe remportait toutes ses rencontres, le titre serait encore jouable. Drôle de prédiction de l'entraîneur de l'Inter puisque dans la foulée ses ouailles ont perdu deux points contre Sassuolo.

Ce dimanche, sur la pelouse de Parme, l'Inter s'est mis dans la difficulté d'entrée de jeu, en encaissant un superbe but de Gervinho (1-0). Il restait du temps, et les coéquipiers de Romelu Lukaku (titulaire) ont alors fait le siège du but de Luigi Sepe.

🤩 | La technique de Gervinho fait encore des dégâts ! 👏#ParmaInter 🇮🇹 pic.twitter.com/0dVQwyOuDv — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 28, 2020

Mais dans le dernier geste, les Interistes sont maladroits, ou bien trop pressés. Le jeu est assez stéréotypé et le chrono file, doucement, à l'avantage des Parmesans. Les visiteurs vont pourtant revenir au score sur corner. De Vrij dévie une première tête de Laurtaro pour rendre espoir à son équipe, surtout que dans la foulée Kucka est expulsé pour avoir protesté (1-1).

C'est encore plus dingue quand Bastoni, 1 minute plus tard, donne l'avantage à l'Inter bien servi par Moses (1-2). En trois minutes les Interistes ont pris les trois points.

L'Inter s'impose donc à nouveau et conforte sa place sur le podium. Même si la Juventus a maintenant 8 points d'avance et semble hors de portée, les hommes de Conté peuvent encore croire à une deuxième place honorifique.