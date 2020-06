Trois joueurs majeurs de l'Ajax ont reçu leur bon de sortie

Le club néerlandais devrait cette année encore se séparer de quelques uns de ses meilleurs éléments, mais pas à n'importe quel prix.

Hakim Ziyech a signé en faveur de Chelsea l'hiver dernier mais ne devrait pas être le seul à quitter l'Ajax Amsterdam. Erik ten Hag a expliqué que trois joueurs peuvent quitter le club cet été lors d'un entretien avec Parool. Il s'agit du gardien André Onana (24 ans), du milieu Donny van de Beek (23 ans) et du bakc gauche Nicolàs Tagliafico (27 ans).

"Le marché des transferts débutera en août. Les meilleures championnats jouent encore, donc les flux d'argent sont maintenus. La valeur marchande des joueurs a légèrement baissé, mais pas de beaucoup. Sur la base de leurs performances et de leur ambition, un certain nombre de nos joueurs souhaitent rejoindre un meilleur championnat. Des accords ont été conclus avec Andre Onana, Donny van de Beek et Nicolás Tagliafico, mais si la somme demandée est là. Pour Onana et Van de Beek, une autre année à l'Ajax pourrait être une option, pour Tagliafico c'est légèrement différent à cause de son âge", a expliqué le coach de l'Ajax.