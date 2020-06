Quelle équipe fait le plus tourner le ballon en Pro League ?

Dans sa lettre hebdomadaire publiée ce lundi, l'Observatoire du football a révélé quelles équipes faisaient le plus circuler le ballon en Europe.

Chaque semaine, l'Observatoire du football publie une lettre hebdomadaire relative à une statistique concernant le ballon rond. Aujourd'hui, le CIES s'est penché sur : "le nombre de kilomètres parcourus par la balle lors des phases de possession des équipes de 35 championnats européens pour les saisons 2018/19 et 2019/2020".

Le Club Bruges roi de la possession en Belgique, Waasland-Beveren aime les passes longues

Ainsi, lorsque l'on consulte les données dévoilées par InStat, on remarque que le meilleur club belge en la matière n'est autre que le Club Bruges. En effet, chaque match, le champion de D1A fait en moyenne parcourir 10,2 km au ballon. C'est également la formation qui effectue le plus de passes par rencontre (545). De son côté, la lanterne rouge, Waasland-Beveren, est l'équipe dont la moyenne de mètres parcourus par le ballon lors d'une passe est la plus élevée : 20,7 mètres.

Par ailleurs, à l'échelle européenne, le Bayern Munich est premier, avec une moyenne de 12,7 km courrus par le ballon. Il devance ainsi Manchester City (12,5 km) et Liverpool (12,3 km). En revanche, les hommes de Pep Guardiola réalise plus de passes que n'importe quelle équipe en Europe (722 par matchs)

Les résultats de l'enquête sont à retrouver ici : https://football-observatory.com/?lang=fr